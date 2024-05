O MBL (Movimento Brasil Livre) acompanhará presencialmente a cerimônia de posse de Nayib Bukele para seu novo mandato como presidente de El Salvador. O enviado será Renato Battista, um dos líderes do grupo e pré-candidato a vereador em São Paulo pelo União Brasil.

O evento acontecerá no sábado (1º), em San Salvador, capital e maior cidade do país. Battista também deve entrevistar o ministro da Justiça e da Segurança Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, para os canais do MBL.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante discurso a 14 mil soldados em San Juan Opico - Marvin Recinos-27.mar.2024/AFP

O movimento esteve no país da América Central em fevereiro para acompanhar a eleição local, na qual Bukele foi reeleito com 85% dos votos para um novo mandato de cinco anos, favorecido por sua guerra contra as gangues.

O governo Bukele vem sendo exaltado como exemplo por políticos e movimentos de direita latino-americanos, pelo fato de ter derrubado os índices de criminalidade. A taxa de homicídios, de 36 por 100 mil habitantes em 2019, seu primeiro ano de mandato, despencou para 2,4 no ano passado, uma das mais baixas do Ocidente.

Por outro lado, ele é criticado por abusos cometidos pelas forças de segurança contra civis inocentes e por alterações na Constituição que fragilizam as instituições democráticas.