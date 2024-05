O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), propôs uma visita de integrantes da corte na próxima segunda-feira (13) ao Rio Grande do Sul, que incluiria audiências com o governador Eduardo Leite (PSDB) e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). A sugestão foi rechaçada por um colega, no entanto, por falta de condições logísticas.

Nesta sexta-feira (10), num grupo de WhatsApp dos integrantes do TCU, ele convidou os também ministros Augusto Nardes e Jhonatan de Jesus para a viagem. Os três são relatores de processos de acompanhamento de medidas tomadas pelas autoridades gaúchas para responder à crise.

Homem usa boia de piscina em alagamento no bairro Navegantes, em Porto Alegre (RS) - Daniel Marenco-10.mai.2024/Folhapress

"Queridos colegas, dentro dessa urgência e motivados pela decisão do plenário de criar três relatorias específicas, estou tentando uma pauta para segunda-feira, de uma visita in loco, com audiência com o governador do RS e o prefeito. Gostaria de saber nas agendas do colegas JJ [Jesus] e AN [Nardes] se há espaço para irmos juntos?", perguntou Vital.

Embora ele não tenha mencionado, a viagem provavelmente teria de ser feita em avião da FAB.

Jesus respondeu que aceitaria, mas Nardes, que é gaúcho, de pronto se posicionou contrariamente.

"Estimados amigos, não dá para andar lá no estado, nós iríamos só para ficar na capital e dar uma declaração. Acho que é extemporâneo nós irmos, porque as pessoas não estão conseguindo se deslocar lá. Leva 5 a 6 horas para entrar na cidade e sair", afirmou.

Procurado, o ministro Vital do Rêgo não se manifestou até a publicação deste texto.