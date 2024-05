Brasília

Novo coordenador da frente da biodiversidade, o deputado Aliel Machado (PV-PR) afirma que as tragédias causadas pelos temporais no Rio Grande do Sul deveriam levar o Congresso a priorizar pautas ambientais em suas discussões, como forma de enfrentar as mudanças climáticas.

Machado assume a coordenação no final de maio. Seu primeiro ato será entregar um documento para tentar sensibilizar os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a votar propostas sobre transição energética paradas no Congresso.

Deputado Aliel Machado (dir.) durante debate sobre transição energética no Brasil no auditório da Folha - Lucas Seixas-19.fev.2024/Folhapress

Entre os projetos, ele cita o de mercado de carbono, a política nacional de bioeconomia e o combustível do futuro. Na avaliação deles, os textos ajudam a prevenir fenômenos extremos como as chuvas no Sul e as secas nas regiões Norte e Nordeste.

"É preciso [que a situação no Rio Grande do Sul] sirva pelo menos para que a gente reforce a importância da discussão ambiental", diz.

"Não é possível mais que isso não seja prioridade. Somente os prejuízos que são causados já deveriam ser motivo para que isso se alterasse, mas nós estamos falando em tragédias que estão levando vidas humanas."