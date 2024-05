O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) começou a desocupar nesta sexta-feira (3) a sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em Alagoas.

Integrantes do MST e outras entidades na sede do Incra em Maceió (AL) - Delanisson Araújo/Divulgação/MST

Além do MST, também ocupavam o local a CPT (Comissão Pastoral da Terra), MSL (Movimento Social de Luta), MPL (Movimento Popular de Luta), MTL (Movimento Terra, Trabalho e Liberdade), Movimento Terra Livre e FNL (Frente Nacional de Luta).

A decisão ocorreu após negociação dos movimentos com o novo superintendente do órgão, Junior Rodrigues do Nascimento, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

As conversas foram mediadas pelo presidente nacional do Incra, César Aldrighi. A saída ocorreu após o novo superintendente em Alagoas, que assume o cargo oficialmente na semana que vem, firmar o compromisso de manter o diálogo e levar os pleitos dos ativistas.

O MST e os outros movimentos haviam invadido a sede do Incra em protesto contra a nomeação do indicado de Lira para a superintendência do órgão no estado.

Nascimento havia sido nomeado no lugar de Wilson César de Lira Santos, primo do presidente da Câmara, exonerado no último dia 16, em saída que gerou mal-estar com o governo. A solução foi Lira indicar um novo nome, o que, para o governo, tornou o caso "superado".