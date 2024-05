Dirigentes da federação que une PT, PV e PCdoB em Minas Gerais divulgaram nota em que se dizem indignados com a forma como foi feito um anúncio de parceria entre o Ministério da Educação e o governo de Minas Gerais, comandado por Romeu Zema (Novo).

A parceria é para que o Hospital Regional de Divinópolis seja doado à Universidade Federal de São João Del-Rei.

A nota, assinada por Cristiano Silveira (presidente do PT-MG), Osvander Valadão (presidente do PV-MG) e Wadson Ribeiro (presidente do PCdoB-MG), critica o fato de que o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou em vídeo a parceria com Zema e Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis, também do Novo, partido que faz oposição ao governo Lula (PT).

Azevedo é irmão do senador Cleitinho (Republicanos-MG), crítico da gestão federal.

Ministro Camilo Santana (Educação) durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Pedro Ladeira-26.set.2023/Folhapress

Os dirigentes reclamam de terem sido excluídos do evento. Segundo ele, "a ausência das lideranças partidárias que lutam por essa pauta com o governo federal mostra desrespeito e falta de compromisso com a federação em Minas Gerais".

A carta conclui com um pedido de mudança na conduta de pautas "em um Estado fundamental para a eleição do presidente Lula."