Após ter sido elogiado em público pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), recebeu novos sinais de prestígio político neste final de semana.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União), em evento em São Luís na sexta-feira (21) - Kayo Souza/Divulgaçao

Ele visita duas das principais festas de São João do Nordeste, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, e do líder do partido na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Na sexta (21), eles foram a Petrolina (PE) e neste sábado (22), vão à festa de Campina Grande (PB).

Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal por suposta participação em desvio de emendas para construção de uma estrada no Maranhão. Mesmo assim, Lula resiste a demiti-lo.

Na sexta (21), em evento em São Luís, o presidente afirmou que estava "feliz" com seu ministro das Comunicações e que ele "está prestando um bom serviço para o governo".