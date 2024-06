São Paulo

Um dos maiores partidos da coligação de Ricardo Nunes (MDB), o União Brasil ainda não definiu se endossará a indicação do ex-chefe da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL) para a vice do prefeito.

O partido chegará, então, como a principal incógnita ao jantar promovido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para confirmar o coronel da reserva da Polícia Militar na chapa do emedebista. Nos últimos dias, PSD e PP decidiram apoiar a escolha.

Milton Leite (União Brasil), presidente da Câmara Municipal de São Paulo, durante sessão de votação da privatização da Sabesp - Danilo Verpa-3.mai.2024/Folhapress

O encontro dos líderes partidários organizado pelo governador acontecerá nesta quarta-feira (19).

"O União Brasil tem dificuldade em fechar uma definição [sobre Mello Araújo]. Respeito o Bolsonaro, mas o União vê outros nomes dentro do próprio PL que seriam bem-vindos, como [os vereadores] Rute Costa e Gilberto Nascimento Junior", diz Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo e principal liderança do partido no estado.

Mais cedo, durante reunião com líderes do Legislativo paulistano, Leite disse que torce para que o vice seja alguém "com representação na base" e "que tenha voto", o que foi entendido como comentário a respeito de Mello Araújo, que nunca disputou eleições.

Leite também disputa a vice de Nunes, e o partido mantém, até o momento, a pré-candidatura do deputado federal Kim Kataguiri (SP).

Na Câmara Municipal, o fortalecimento do nome de Mello Araújo nas últimas semanas tem causado incômodo entre vereadores da base do próprio Nunes, que dizem que gostariam de ver um representante da Casa ou alguém com experiência parlamentar na vice.