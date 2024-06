O ex-procurador-geral da República Augusto Aras acertou sua contratação pelo escritório de advocacia Tauil & Chequer, um dos maiores dedicados ao direito empresarial do país. A empresa é associada do americano Mayer Brown, um dos maiores do mundo nessa área.

Aras deve começar no novo emprego no segundo semestre, após ser concluído seu processo de aposentadoria do Ministério Público Federal.

Ele já poderia advogar mesmo antes de deixar a carreira, por ter ingressado antes da Constituição de 1988, que vedou esse acúmulo de funções.

Aras foi procurador-geral por dois mandatos, entre 2019 e 2023.