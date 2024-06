O Ministério da Saúde vai publicar uma portaria nesta quarta-feira (12) com reajuste de 8,4% nos valores recebidos por profissionais do Mais Médicos. Com o aumento, o primeiro desde 2019, a chamada bolsa-auxílio (equivalente ao salário) vai chegar a R$ 12.500, contra R$ 11.530 atualmente.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama, Janja, e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante cerimônia que sancionou a lei que recriou o Mais Médicos - Gabriela Biló/Folhapress

Também haverá ampliação da ajuda de custo, paga quando o médico muda de cidade para atuar no programa, que varia de uma a três vezes o salário, a depender da localidade.

Além disso, haverá aumento das chamadas indenizações por fixação, valor acumulado da soma dos vencimentos pagos aos final dos quatro anos do programa. Esses incentivos variam de 10% a 80% do total recebido, a depender da localidade de atuação e da condição do médico.