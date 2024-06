Potencial nome do PSD para concorrer à Presidência em 2026, o governador do Paraná, Ratinho Jr., estrela programa do partido que começará a ser transmitido na próxima semana e adota discurso no qual tenta se afastar da polarização no país.

"Sem brigas ideológicas, unidos em paz, um método moderno e inovador que dá resultados positivos", afirma o governador paranaense ao falar sobre o que chama de método PSD.

No vídeo de pouco mais de dois minutos, Ratinho Jr. cita ações que abarcam diferentes correntes políticas. Diz, por exemplo, que o estado é o "mais sustentável do Brasil" e tem a "melhor infraestrutura do Brasil para as escolas indígenas". Também ressalta que o Paraná tem pleno emprego e o maior salário mínimo regional e menciona o Casa Fácil Paraná, "maior programa habitacional do país".

O governador fala ainda que o estado fechou o maior programa de concessão rodoviária da América Latina e apresenta obras de infraestrutura, além de citar contratações na segurança pública. "Em cinco anos fizemos mais que nos últimos 30, sem desculpas, sem mimimi, mas com muito planejamento, visão do futuro e trabalho eficiente", diz o governador.