Lideranças do PSD avaliam que ainda é cedo para descartar totalmente o apoio do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil a seu sucessor no cargo, Fuad Noman (PSD), que disputará a reeleição.

Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte - Amira Hissa/Divulgação

Kalil, também do PSD, renunciou à prefeitura em 2022, para disputar o governo de Minas Gerais, para o qual não foi eleito. Ele vem dando sinais de pode não apoiar Noman, que era seu vice e assumiu o Executivo municipal.

Nos bastidores, a avaliação é que o ex-prefeito se sente desprestigiado por não ter sido chamado a participar do governo Lula e que teme ficar sem espaço para a disputa de 2026.

O PSD está tendendo a lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para o governo e o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao Senado.

A falta de apoio a Noman, dessa forma, seria uma maneira de Kalil manifestar esse descontentamento.

Na cúpula do partido, no entanto, há uma visão de que o ex-prefeito é uma personalidade imprevisível, que poderá ceder e entrar na campanha do sucessor caso haja um gesto do partido sobre seu futuro político.

O apoio dele ao atual prefeito, que vem patinando nas pesquisas e enfrenta uma reeleição complicada, é visto como fundamental para suas chances.