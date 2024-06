Brasília

ACM Neto enfatizou neste sábado (15) o projeto do União Brasil, do qual é vice-presidente, de lançar pré-candidatura à Presidência da República do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em 2026.

O ex-prefeito de Salvador (BA) fez um discurso durante encontro nacional do partido em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital do estado.

O União Brasil é um dos partidos de centro e de direita que fazem parte da base do governo Lula (PT). No entanto, a relação ficou tensa nas últimas semanas, após os parlamentares da legenda não apoiarem a gestão petista em votações recentes no Congresso, como a derrubada do veto do petista à lei que proíbe as saidinhas de presos e a manutenção do veto de Jair Bolsonaro (PL) à criminalização das fake news eleitorais.

O partido tem dois ministros no governo Lula: Juscelino Filho, das Comunicações, e Celso Sabino, do Turismo.

Em seu discurso, ACM Neto também criticou as administrações petistas na Bahia.

"A verdadeira união pelo Brasil começa hoje no Centro-Oeste, começa hoje em Goiás com Ronaldo Caiado, o nosso futuro presidente desse país", disse o ex-prefeito.

Ele ainda disse que a Bahia, "infelizmente governada pelo PT há 18 anos", é campeã nacional em número de homicídios, "sob o olhar complacente do governo do PT", e que o exemplo do "Brasil da paz e da ordem" é Goiás.

Antonio Rueda, presidente do União Brasil, afirmou em seu discurso que o partido não será coadjuvante e que Caiado tem "capacidade de poder liderar um país", "uma pessoa que experimentou tudo".