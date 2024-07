O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, diz que o atentado contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump mostra as consequências negativas de armar a população.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em evento no Palácio do Planalto em junho - EVARISTO SA/Evaristo Sá/AFP

"O aumento indiscriminado de armas de fogo em poder dos cidadãos comuns não representa apenas um risco para a segurança pública, mas coloca em xeque a própria democracia, como demonstra o lamentável atentado cometido contra o ex-presidente Donald Trump, em plena campanha pela reeleição", disse Lewandowski.

O autor do atentado, Thomas Matthew Crooks, usou um rifle AR-15 semiautomático comprado legalmente. Nos EUA, o acesso às armas é bem menos restrito do que no Brasil, e é um direito garantido pela Constituição.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro defendem que as leis brasileiras sejam flexibilizadas para que as mesmas condições favoráveis ao armamentismo vigorem no país.