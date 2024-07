O recém-criado Movimento Liberdade promove sua segunda manifestação a favor do ⁠impeachment do presidente Lula (PT) e do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes.

O ato será realizado neste domingo (14) nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Na capital paulista, o protesto acontece na Avenida Paulista, a partir das 14h.

Motociata em São Paulo nas vésperas das eleições de 2022

Mais cedo, uma motociata sai do Sambódromo às 10h para a cidade de Jundiaí e retorna a São Paulo para se unir aos manifestantes. O ato não terá participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Belo Horizonte, a manifestação acontece às 10h, na Praça da Liberdade, e deve incluir pautas contra o aborto e pela anistia dos presos do 8 de janeiro.

Os organizadores divulgaram que estão proibidas faixas e dizeres que peçam o fechamento de instituições, ⁠que ofendam a honra e a dignidade de pessoas e que peçam golpe de estado ou intervenção militar;

O Movimento Liberdade se define como de direita, liberal, conservador e de "cidadãos de bem e de família".