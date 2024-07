Curitiba

A entrada da deputada federal Rosangela Moro (União Brasil-SP) na chapa do deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil) para a Prefeitura de Curitiba, confirmada nesta segunda-feira (29), sacramentou a divisão do campo da direita na cidade, com desdobramentos para as eleições de 2026.

O grupo do governador Ratinho Junior (PSD) defende a pré-candidatura de Eduardo Pimentel (PSD) para a prefeitura da capital nas eleições de outubro e agiu nos bastidores para tirar Leprevost da disputa.

Senador Sergio Moro, deputada federal Rosangela Moro e deputado estadual Ney Leprevost, todos do União Brasil - União Brasil/Divulgação

Leprevost, contudo, conseguiu respaldo da cúpula do União Brasil para continuar nas eleições. Um dos motivos do aval tem relação com Sergio Moro, que passou a se movimentar dentro do partido para formar uma rede de aliados em torno das suas pretensões eleitorais em 2026, quando já admitiu que deseja ser governador do Paraná.

Caso eleito em Curitiba em outubro, Leprevost teria a máquina da capital a favor da candidatura de Moro ao Palácio Iguaçu daqui 2 anos.

A pretensão de Moro esbarra nos planos do grupo de Ratinho Junior, que já trabalha pelo nome do deputado estadual Alexandre Curi (PSD) para o governo estadual em 2026.

Tanto Pimentel quanto Leprevost possuem um eleitorado afinado com a direita. Leprevost pertencia ao grupo de Ratinho até a última eleição local e permanece próximo do governador.

Governador Ratinho Junior (PSD) durante entrevista no Palácio Iguaçu, no Paraná

Na disputa por aliados, Pimentel já conquistou o apoio de Deltan Dallagnol (Novo), ex-procurador da Lava Jato, e também deve anunciar em breve a aliança com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-deputado federal Paulo Martins (PL), aliado de Ratinho Junior, será lançado como pré-candidato a vice de Pimentel.

Já Leprevost confirmou alianças com partidos pequenos, o Democracia Cristã, por exemplo, mas, com a entrada do casal Moro na chapa, ganhou uma fatia do lavajatismo considerada relevante na disputa local.

Durante fala à imprensa nesta segunda-feira (29), para anunciar que seria vice de Leprevost, Rosangela afirmou que se trata da única chapa de pré-candidatos na cidade em que há "uma legítima representante da República de Curitiba".