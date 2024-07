Olimpíadas: conheça as novidades desta edição e os detalhes da delegação brasileira

BBC News Brasil

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 apresentarão 3.800 horas de esporte ao vivo e entregarão 329 medalhas de ouro em 32 esportes ao longo de 18 dias de competição na capital e em outras partes da França.

O evento começa nesta sexta-feira (26) e termina no dia 11 de agosto. A edição terá a participação total de 10.500 atletas.

Será a primeira edição que contará com igualdade de gênero em relação ao número de atletas participantes. O Comitê Olímpico Internacional (COI) determinou que as vagas fossem preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens.

Cerimônia de abertura de Paris-2024, nesta sexta (26), culminará em praça próxima à Torre Eiffel - Getty Images via BBC News Brasil

O Brasil levará 276 atletas brasileiros, competindo em 39 modalidades diferentes. Pela primeira vez, as mulheres serão maioria: serão 153 representantes – 55% do número total. Em Tóquio, por exemplo, o índice era de 47%.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre os 34º Jogos Olímpicos de Verão.

Quando começam as Olimpíadas?

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 será realizada na sexta-feira (26/7).

Mas o evento esportivo começou na quarta-feira (24/7) com partidas de futebol, rúgbi, handebol e tiro com arco.

A tradicional cerimônia de abertura será feita ao longo do rio Sena, e não num estádio.

As primeiras medalhas serão entregues um dia depois e a competição terminará no dia 11 de agosto, com a cerimônia de encerramento ainda naquela noite.

Quantas medalhas de ouro serão entregues?

Há 329 medalhas de ouro em Paris 2024, com impressionantes 39 medalhas entregues no penúltimo dia de competição, em um sábado, 10 de agosto.

A primeira medalha dos Jogos será no tiro –rifle de ar de equipe mista– e está prevista para ser conquistada no próximo sábado (27).

A última medalha de ouro será concedida no basquete feminino, no domingo, 11 de agosto.

Quais esportes surgem como novidades?

O único esporte novo para as Olimpíadas de 2024 é o breaking. É um estilo de dança que se originou no Bronx, em Nova York, durante a década de 1970, mas evoluiu para se tornar um esporte competitivo.

Em Paris, o breaking só será visto na última parte dos Jogos, com a prova feminina no dia 9 de agosto e a masculina no dia 10 de agosto. Um total de 32 participantes, 16 homens e 16 mulheres competirão pelas medalhas.

Beisebol/softbol e karatê foram disputados em Tóquio há três anos, mas foram descartados nestas Olimpíadas.

Outros ajustes nos esportes incluem uma mudança no formato da escalada esportiva, que inclui três modalidades: boulder (quando os atletas escalam paredes de 4,5m de altura sem cordas em um período limitado), velocidade e guiada.

Em Tóquio, cada atleta competiu nas três modalidades e as pontuações finais tiveram como base os resultados dessas três. Já em Paris haverá uma competição combinada entre boulder e guiada e outra apenas com provas de velocidade.

O caiaque cross também fará sua estreia. É uma forma de canoagem slalom, em que quatro atletas em cada bateria competem entre si, não apenas contra o relógio.

Na vela foram adicionadas duas categorias: iQFoil (que substitui RS:X na disciplina de windsurf) e Fórmula Kite.

E na natação artística, os homens são incluídos pela primeira vez na história olímpica e também haverá uma rodada de rotina acrobática por equipes.

Quem está competindo pelo Brasil e quantas medalhas eles poderiam ganhar?

O Brasil terá a quarta maior delegação da sua histórias nas Olímpiadas neste ano, com os 276 atletas enviados ao evento. A maior foi na Rio-2016 (465), em Tóquio-2020 (301) e em Pequim-2008 (277).

A primeira vez em que o Brasil esteve presente nas Olímpiadas foi em 1920, participando de todas as edições desde então, com exceção de 1928.

Ao longo de 23 edições de Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil conquistou um total de 150 medalhas, sendo 37 de ouro, 42 de prata e 71 de bronze.

A melhor performance do país aconteceu na última edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na ocasião, o Brasil conquistou 21 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e oito de bronze, o que garantiu ao Brasil a 12ª colocação no ranking de países.

O Brasil será representado por atletas nas seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquete, boxe, BMX freestyle, BMX racing, canoagem velocidade, canoagem slalom, ciclismo de estrada, ciclismo mountain bike, esgrima, futebol feminino, ginástica artística, ginástica de trampolim, ginástica rítmica, handebol.

Hipismo adestramento, hipismo concurso completo de equitação, hipismo saltos, judô, levantamento de peso, luta, maratona aquática, natação, pentatlo moderno, remo, rúgbi sevens, saltos ornamentais, skate, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia.

Quem é a mascote das Olimpíadas de Paris 2024?

Conheça as Phryges olímpicas.

O nome é baseado nos tradicionais pequenos chapéus frígios que dão forma aos mascotes olímpicos e paraolímpicos.

É um símbolo de liberdade ao longo da história francesa e representa figuras alegóricas da república francesa.

O lema dos mascotes é "sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe".

Phryge, a mascote olímpica - Getty Images via BBC News Brasil

Haverá premiação em dinheiro nas Olimpíadas?

A World Athletics anunciou que se tornará a primeira federação internacional a conceder prêmios em dinheiro nos Jogos Olímpicos.

O órgão governamental global disse que um prêmio total de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,4 milhões) foi disponibilizado para as Olimpíadas deste verão em Paris, com os medalhistas de ouro recebendo US$ 50.000 (cerca de R$ 280 mil).

A Rússia está proibida de competir nas Olimpíadas?

Os atletas russos e bielorrussos poderão competir como atletas neutros, conhecidos como AIN (Atletas Neutros Individuais).

Eles não participarão da cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2024 em Paris, afirma o Comitê Olímpico Internacional.

Cronograma das competições

Os eventos estão sujeitos a alterações. A BBC não é responsável por quaisquer alterações feitas. Alguns esportes têm dias de descanso não listados abaixo.

Cerimônia de abertura: 26 de julho

Tiro com arco: 25 de julho a 4 de agosto

Ginástica artística: 25 de julho a 4 de agosto

Natação artística: 5 a 10 de agosto

Atletismo: 1 a 11 de agosto

Badminton: 27 de julho a 5 de agosto

Basquete 3x3: 30 de julho a 5 de agosto

Basquete: 27 de julho a 11 de agosto

Vôlei de praia: 27 de julho a 10 de agosto

Boxe: 27 de julho a 10 de agosto

Breaking: 9 a 10 de agosto

Canoagem slalom: 27 de julho a 5 de agosto

Canoagem sprint: 6 a 10 de agosto

Ciclismo BMX: 30 de julho a 2 de agosto

Ciclismo de mountain bike: 28 a 29 de julho

Ciclismo de estrada: 27 de julho a 4 de agosto

Ciclismo de pista: 5 a 11 de agosto

Mergulho: 27 de julho a 10 de agosto

Hipismo: 27 de julho a 6 de agosto

Esgrima: 27 de julho a 4 de agosto