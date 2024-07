Curitiba

O deputado federal João Carlos Bacelar, filiado ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi um dos políticos vistos nesta segunda-feira (1º) no ato do presidente Lula (PT) na Bahia. O petista foi inaugurar uma obra de duplicação de 40 quilômetros na BR-116, entre Santa Bárbara e Feira de Santana.

O Painel procurou Bacelar, mas não houve resposta.

Conhecido como Jonga Bacelar, o deputado faz parte da ala raiz do PL, que já estava no partido antes da filiação de Bolsonaro em 2021, e é próximo ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

Filiado ao PL, o deputado federal João Carlos Bacelar (à direita na foto) marca presença em ato do presidente Lula (PT) na Bahia, nesta segunda-feira (1º) - Arquivo pessoal

Bacelar apoiou Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018 e de 2022 e chegou a ser vice-líder do governo bolsonarista na Câmara dos Deputados.

Mas o deputado também foi aliado de Rui Costa (PT) na época em que o hoje ministro da Casa Civil de Lula governava o estado baiano. E, desde o início do atual mandato de Lula, passou a se aproximar do novo governo em votações no Congresso Nacional.

O estado da Bahia é um dos redutos políticos do PT, que governa o estado desde 2007. Além disso, a Bahia costumar dar votações expressivas a candidatos petistas à Presidência. Em 2022, Lula obteve 72% dos votos válidos no eleitorado baiano, no segundo turno contra Bolsonaro.

O PL da Bahia tem três deputados federais. Mais alinhados ao bolsonarismo, os deputados Capitão Alden e Roberta Roma seguem na oposição.