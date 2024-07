São Paulo

A Controladoria-Geral da União incluiu os dados do Auxílio Reconstrução, destinado a famílias desabrigadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, no Portal da Transparência.

A consulta é realizada atualmente por meio do download de uma planilha com os nomes dos beneficiários, valor recebido, data de cadastro e município.

A CGU afirma que se trata de medida para agilizar a disponibilização dos dados e que trabalha para integrar definitivamente as bases no Portal da Transparência.

Rua no bairro do Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, com destroços espalhados dois meses depois do início das enchentes no estado - Carlos Macedo-28.jun.2024/Folhapress

Os dados do Auxílio Reconstrução podem ser consultados neste link.

A expectativa do governo Lula (PT) é a de que 375 mil famílias recebam o auxílio de R$ 5.100.

A liberação dos valores é feita pela Caixa Econômica Federal, depois que o beneficiário é cadastrado pela prefeitura e tem seu cadastro confirmado pelo governo federal.

Caso o responsável familiar não seja correntista do banco, a Caixa cria uma conta digital específica para o recebimento do Auxílio Reconstrução. É necessário entrar em aplicativo específico para fazer a solicitação.