Brasília

Deputados do gabinete compartilhado no Congresso apresentaram requerimento cobrando de Marina Silva a criação da autoridade climática, promessa de campanha do presidente Lula (PT) e uma das bandeiras da própria ministra do Meio Ambiente.

Ministra Marina Silva (Meio Ambiente) é cobrada por parlamentares por implementação de autoridade climática - Pedro Ladeira/Folhapress

O requerimento de indicação é assinado pelos deputados federais Amom Mandel (Cidadania-AM), Duarte Jr. (PSB-MA), Duda Salabert (PDT-MG), Pedro Campos (PSB-PE) e Tabata Amaral (PSB-SP).

No documento, os parlamentares sugerem ao governo que implemente a Autoridade Nacional Brasileira de Resposta a Emergências Climáticas e que o órgão tenha orçamento para executar suas ações. Eles afirmam que a criação da autarquia é uma medida urgente e necessária para enfrentar os desastres naturais que atingem o Brasil.

"Esta autoridade nacional permitirá respostas rápidas e eficazes, garantindo que a atuação em emergências climáticas seja imediata e bem coordenada, minimizando o número de vítimas e os danos materiais causados por desastres naturais, além de promover a resiliência, incentivando a preparação e adaptação dos municípios e estados para enfrentar os desafios climáticos futuros", afirmam.

Eles lembram ainda que a própria ministra apontou a medida como necessária em sua posse, em janeiro de 2023, e que a criação do órgão é uma das promessas de campanha do governo —inclusive para os primeiros 100 dias de mandato.

Em janeiro de 2023, Marina disse que o órgão seria formalizado até março, mas o assunto foi perdendo força dentro do governo diante da resistência dentro do próprio Congresso.

Procurado, o Ministério do Meio Ambiente não respondeu ao pedido de manifestação sobre o assunto.