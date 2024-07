O grupo suprapartidário Livres, de defesa do liberalismo, divulgou estudo em que defende a importância da revisão dos gastos públicos no Brasil.

Movimento político Livres, criado em 2015 - Reprodução

O tema ganhou projeção nas últimas semanas após a deterioração das expectativas sobre o ajuste fiscal, e vem dividindo o governo e o PT. Segundo o Livres, "o Brasil gasta muito, mas gasta mal".

Um dos pontos abordados está a necessidade de aproximar o Judiciário de padrões internacionais.

"O Brasil é líder mundial de gastos públicos com tribunais de Justiça, destinando 1,6% do seu PIB ao Poder Judiciário, um valor quatro vezes maior que a média de 53 países selecionados em estudo do Tesouro Nacional", afirma o estudo.

O Livres defende ainda regra para coibir os supersalários do setor público e afirma ser importante rever projetos como o do submarino nuclear, "que não produz impacto significativo na vida dos cidadãos, mas já gastou cerca de R$ 40 bilhões".

O grupo menciona no estudo a necessidade de revisão dos gastos com militares, principalmente com pessoal, além de subsídios para lobbies como o da indústria de semicondutores.

Também é abordada a indexação do salário mínimo, "que compromete os gastos obrigatórios e cria uma tendência de crescimento insustentável da despesa".

As projeções de economistas são de que a alta de gastos, especialmente previdenciários, vinculados ao mínimo, vão comprimir outras despesas, em razão das limitações do arcabouço fiscal.