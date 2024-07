O deputado federal Éder Mauro (PL-PA), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e líder nas pesquisas de intenção de voto à Prefeitura de Belém, tem dívidas que superam R$ 30 mil com IPTU (imposto predial e territorial urbano) de imóveis localizados em três bairros da capital paraense.

Deputado Éder Mauro, que lidera disputa em Belém, deve mais de R$ 30 mil em IPTU - Gabriela Biló/Folhapress

As dívidas se referem a impostos não pagos nos anos de 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, de acordo com dados obtidos no portal da Prefeitura de Belém a partir do número de inscrição municipal dos imóveis, que ficam nos bairros de Pedreira, Mangueiras e Marambaia.

A dívida acumulada, considerando o imposto, juros e multa, chegou a R$ 60.266,64, mas o deputado federal já pagou R$ 29.151,44, restando R$ 31.115,20.

O Painel procurou o deputado e sua assessoria na sexta-feira (19) para saber se gostariam de se manifestar, mas não houve resposta.