Em reunião com deputados gaúchos e representantes de entidades rurais do estado nesta quinta-feira (18), os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disseram que o governo federal enviará ao Congresso até 30 de julho uma medida provisória com ações de alívio ao setor.

Para frustração dos presentes, eles não deram detalhes de que pontos poderiam ser contemplados para os afetados pelas enchentes. Entre as opções sobre a mesa estão anistia de dívidas, prorrogação de prazo para pagamento de parcelas, securitização e novas condições de financiamento.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, durante entrevista à Folha - Gabriela Biló-31.jan.2024/Folhapress

Os ministros disseram que estão avaliando cenários com suas equipes e prometeram dar um posicionamento mais detalhado em breve.

Segundo o presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Silveira (MDB-RS), o setor tem pressa, porque o prazo de adiamento do pagamento de dívidas se encerra em 15 de agosto.

"É preciso haver uma definição rapidamente, portanto. O que não precisamos é de reunião para marcar reunião", declarou.

Segundo estimativas do setor rural no estado, cerca de 2,7 milhões de hectares de área para a agricultura foram infectados nas cheias.