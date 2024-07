O estado de São Paulo recebeu 1,1 milhão de turistas estrangeiros no primeiro semestre do ano, um aumento de 5,33% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foi visitado por 1,05 milhão de viajantes internacionais, indicam dados de Embratur, Ministério do Turismo e Polícia Federal.

Fachada do Masp (Museu de Arte de São Paulo), em São Paulo - Raquel Cunha/Folhapress

Segundo as informações compiladas, os Estados Unidos lideraram a lista de países que mais enviaram turistas para São Paulo no semestre, com total de 206,4 mil —o país encabeça a relação desde 2020.

Na América do Sul, a Argentina enviou 113.579 turistas, seguida por Chile (80.547), Peru (30.820), Bolívia (29.434) e Uruguai (27.871). Já o número de viajantes chineses subiu 53,7% ante 2023, para 25.665 —no mesmo semestre do ano passado, foram 11.885. O Japão foi o país asiático que liderou a lista de turistas visitando São Paulo, com total de 33.313 pessoas. Na Europa, o crescimento do número de turistas foi de 29,4%, para 327.265.

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo afirma que a agência está trabalhando com novas ferramentas que estão ajudando a atrair mais voos internacionais. "Isso tem se convertido na chegada de mais turistas, que estão consumindo cada vez mais em nosso país, o que significa geração de mais emprego e renda. E São Paulo é decisivo nesse processo de aumento de turistas internacionais", avalia.