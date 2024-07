Curitiba

O general da reserva Joaquim Silva e Luna, que durante a gestão Jair Bolsonaro (PL) atuou no comando da usina de Itaipu (2019 a 2021) e da Petrobras (2021 e 2022), será o candidato do PL para a prefeitura de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A convenção do partido está marcada para sábado (3).

Joaquim Silva e Luna, ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Petrobras, durante evento no Palácio do Planalto - Evaristo Sá-23.fev.2021/AFP

Nas urnas, trata-se da estreia de Silva e Luna. Ele se mudou para Foz do Iguaçu quando assumiu a cadeira de diretor-geral da Itaipu, em 2019. Depois de quase três anos à frente da hidrelétrica, ele assumiu a presidência da Petrobras. Antes da gestão Bolsonaro, foi ministro da Defesa da administração Michel Temer (MDB).

Ficou quase um ano na petroleira e acabou demitido por Bolsonaro após constantes desgastes sobre a política de preços praticada pela empresa.

Apesar disso, ele está sendo apresentado na cidade como o pré-candidato de Bolsonaro e do governador do Paraná, Ratinho Junior, do PSD, partido que indicou um nome para a vaga de vice-prefeito na chapa. Outras legendas devem integrar a aliança, como o Republicanos, o Novo, o PRD e o Solidariedade.