O vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil) diz que a revisão da Lei de Zoneamento não é apenas uma alteração técnica. "É uma transformação necessária para uma cidade mais segura e acessível", afirma.

Prédios no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

Aliado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), ele respondeu a 12 associações de moradores das zonas Sul e Oeste da capital, que acionaram o Ministério Público contra as mudanças aprovadas pela Câmara Municipal na revisão da lei.

Com as alterações, quadras e lotes de alguns dos bairros mais valorizados da cidade poderão ganhar regras de ocupação que permitem a construção do maior tipo de prédio possível na capital. O projeto ainda vai à sanção do prefeito.

"Aos que criticam, digo: ampliar a habitação próxima ao metrô, promover áreas mistas e densas e combater a informalidade são essenciais para enfrentar nossos desafios urbanos", diz o vereador.

Segundo Rubinho, "reduzir criminalidade e melhorar a qualidade de vida só será possível com uma legislação robusta que incentive boas moradias e empreendimentos de uso misto".