O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, diz que a candidatura de Tabata Amaral (PSB) à Prefeitura de São Paulo é a garantia de que haverá segundo turno na eleição paulistana.

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França - Ronny Santos/Ronny Santos/Folhapress

"É inevitável ela crescer. Mais de 40% nem sabem quem ela é [44%, segundo pesquisa Datafolha]. A candidatura da Tabata consolida um segundo turno e ao mesmo tempo permite sonhar com o segundo turno unificado entre os que apoiam o governo Lula", diz o ministro, um dos principais líderes do PSB no país.

Hoje os líderes na corrida são Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB).

Tabata vem sendo alvo de questionamentos desde a entrada na corrida eleitoral de José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB).

Ela, que figurava em terceiro lugar nas pesquisas, passou a estar numericamente em quinto, com 7% segundo o último Datafolha.

Segundo França, não há dúvida de que a deputada será candidata. Ele diz que a pressão do PT e do governo Lula para que a deputada desista e apoie Guilherme Boulos (PSOL) ocorreu no passado, mas encerrou-se.

O ministro também não quis criticar Datena, que havia se comprometido a apoiar Tabata, mas vem sendo acusado por aliados dela de traição, pelo fato de ter mudado de partido e decidido lançar seu nome. "Se o Datena não for candidato, aí certamente a maioria do PSDB vem apoiar a Tabata", afirma.