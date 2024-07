São Paulo

Vice de Ricardo Nunes (MDB) na disputa pela reeleição, o coronel Ricardo de Mello Araújo (PL) fez nesta segunda-feira (1º) sua primeira reunião com o ex-governador Rodrigo Garcia, coordenador do programa de governo do prefeito.

Como esperado, o ex-comandante da Rota manifestou interesse em contribuir com o grupo de trabalho que discutirá segurança pública.

Ricardo de Mello Araújo (PL), vice de Ricardo Nunes (MDB), durante evento na Prefeitura de São Paulo - Rafaela Araújo-14.jun.2024/Folhapress

Chamou atenção, por outro lado, a solicitação para ser incluído também nos debates a respeito das propostas na área de esportes. Ele disse ter participado de iniciativas sobre o tema no passado.

O processo de construção do plano de governo de Nunes, encabeçado por Garcia, começou com reuniões regionais na capital para ouvir representantes da população e com o recebimento de sugestões por meio do aplicativo Fala Aí.

A partir deste mês serão formados os eixos temáticos para que secretários, ex-secretários, acadêmicos, políticos e outras autoridades discutam o plano de governo, inspirados pelas sugestões colhidas desde junho.