Estrategistas da campanha de Pablo Marçal (PRTB) acreditam que ele aparecerá numericamente em primeiro lugar nas próximas pesquisas, o que intensificará um movimento de migração dos eleitores bolsonaristas da candidatura do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a do ex-coach.

Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, em debate da revista Veja

Pela primeira vez, avaliam, as orientações de Jair Bolsonaro (PL) não estão sendo seguidas por seus eleitores fiéis. A expectativa é que em algum momento o próprio ex-presidente mude de lado. Até por isso, a ordem é não polemizar com ele e responder com serenidade a eventuais críticas.

Até agora, os gestos bolsonaristas da campanha de Nunes não surtiram efeito, do apoio explícito do ex-presidente em redes sociais e vídeos à indicação do coronel Mello Araújo como candidato a vice na chapa.