São Paulo

Organizador da manifestação marcada para o dia 7 de Setembro contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o pastor Silas Malafaia afirma que o ato "não é lugar" para o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que é candidato à Prefeitura de São Paulo.

Malafaia diz que Marçal tem que participar de um palanque de apoiadores de Moraes, e não do protesto bolsonarista na avenida Paulista.

Pastor Silas Malafaia durante ato na Avenida Paulista em apoio a Jair Bolsonaro - Bruno Santos-25.fev.2024/Folhapress

Em reação a reportagens da Folha que mostraram que o ministro do STF utilizou a Justiça Eleitoral por meio de pedidos informais para abastecer inquéritos criminais em andamento contra bolsonaristas no STF, Marçal escreveu na quarta-feira (14) que, em sua opinião e sem qualquer evidência, o desgaste de Moraes tinha como objetivo abrir caminho para que Lula (PT) trocasse o ministro indicado por Michel Temer (MDB) por um nome de sua escolha. A publicação nas redes sociais gerou irritação em bolsonaristas.

"Ele tentou desqualificar as denúncias gravíssimas e verdadeiras da Folha, então lá não é o lugar para ele. Não estou inventando, não estou caluniando, tanto é que esse foi o motivo da minha única manifestação nessa campanha eleitoral, até então eu estava calado em relação ao pleito", diz Malafaia.

"Ele tentou jogar uma cortina de fumaça em cima das denúncias, dizendo que desconfia quando todo mundo está contra alguém. Lá [na manifestação] não é o lugar para ele, ele tem que arrumar um palanque de quem defende Alexandre Moraes", completa.

O pastor também afirma que não convida ninguém para os atos, são as pessoas que pedem para participar e as autoridades são notificadas. No entanto, diz, caso convidasse, não chamaria Marçal, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará presente e já escolheu seu candidato na disputa municipal, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O emedebista, por sua vez, disse que ainda não sabe se participará da manifestação.

"Pode ser que eu esteja, eu não sei ainda", continuou. "Se por acaso eu não puder estar por conta da questão de agenda do 7 de setembro, as agendas oficiais, porque eu continuo prefeito, pelo menos o coronel Mello [Araújo, do PL, vice na sua chapa] estará lá nos representando", afirmou.

Após aproximação e elogios a Marçal, Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mudaram de postura e passaram a se contrapor publicamente ao influenciador e a reforçar o apoio a Nunes nos últimos dias.

Em vídeo postado em redes sociais, Eduardo pediu que apoiadores "tomem cuidado", citou suspeitas que ligam a sigla de Marçal à facção criminosa PCC e associou a conduta do influenciador a uma tentativa de "lacração".