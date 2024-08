O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pediu à Polícia Federal que dê proteção ao deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB), candidato à Prefeitura de João Pessoa.

O candidato a prefeito de João Pessoa Ruy Carneiro, após fazer boletim de ocorrência - Divulgação

A solicitação ocorre após Carneiro ter cancelado um evento cultural num bairro da cidade no último dia 15, por pressão de uma facção criminosa local. A reunião ocorreria num circo, cujo proprietário relatou ter sofrido ameaça de morte.

No ofício, enviado à superintendente da PF na Paraíba, Christiane Machado, Lira diz que "nos últimos tempos, as disputas eleitorais têm sido marcadas por crescente violência a ameaçar o espírito democrático que deve permear as eleições em nosso país".

"Nesse cenário, com o fim de proteger prerrogativas constitucionais do deputado federal Ruy Carneiro, que noticia sérias ameaças à sua integridade e de sua família durante eventos políticos havidos nesse estado, solicito a vossa excelência a adoção de medidas necessárias a garantir a segurança do congressista em tela, observados os limites do território paraibano", prossegue Lira.

Carneiro diz que as ameaças só reforçam a necessidade de uma resposta firme das autoridades. "A solicitação do presidente da Câmara para que eu receba proteção da Polícia Federal é um passo essencial para garantir que o processo democrático não seja sufocado pela violência e intimidação do crime organizado", afirmou.