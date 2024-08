Candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) avalia que a tarefa de promulgar a PEC da Anistia renderá dividendos junto à Casa, apesar do desgaste que o tema causa junto à opinião pública.

A emenda reduz financiamento de cotas de gênero e raça e perdoa partidos que não cumpriram a medida.

Deputado federal Marcos Pereira (Republicanos), vice-presidente da Câmara, durante sessão

Vice-presidente do Congresso, ele promulgou a emenda na ausência do presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tinha de comparecer à posse do novo presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Herman Benjamin.

Pereira disse a aliados que a missão de promulgar a emenda mostra a colegas que está disposto a assumir o ônus de assuntos espinhosos que interessam aos partidos e parlamentares.

Além de Pereira, também disputam a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) os deputados Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Antônio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL).