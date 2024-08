Curitiba

A Justiça do Trabalho no Paraná vai lançar em setembro uma cartilha destinada a trabalhadores haitianos no Brasil, com direitos e deveres. O material, produzido pelo TRT-9 (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região), está escrito em crioulo haitiano.

Cópias impressas serão entregues para a Polícia Federal, para que elas fiquem disponíveis para haitianos assim que chegarem ao país. Mas a ideia é que o arquivo em PDF do material também circule nos grupos de WhatsApp ligados à comunidade haitiana.

Explosão em silos da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, em julho de 2023 - Portal Nova Santa Rosa

Especialmente na região noroeste do Paraná, há forte presença de mão de obra haitiana em frigoríficos e cooperativas de grãos. Atividades na agroindústria se tornaram uma forma de inserção mais rápida no mercado de trabalho, diante de dificuldades como língua e revalidação de diplomas.

Há quase um ano, uma explosão em armazéns de grãos de uma unidade da C.Vale, em Palotina (PR), matou dez trabalhadores – e oito deles eram haitianos.

Eles atuavam como trabalhadores avulsos, contratados pela cooperativa agroindustrial através do Sintomege, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Toledo.