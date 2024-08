Os ministros do MDB no governo Lula não deverão participar da campanha de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo, frustrando o desejo do comando do partido.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante campanha na praça do Patriarca - Eduardo Knapp/Folhapress

O Painel apurou que Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades) descartam se engajar em atos e declarações pró-Nunes e devem se manter distantes da campanha.

Já Simone Tebet (Planejamento) é menos categórica, mas não tem previsão de participar de atos de campanha de Nunes neste mês. Ela tem relação mais próxima com o prefeito e é grata a ele por tê-la acompanhado em eventos de sua campanha presidencial de 2022 na cidade de São Paulo. Mas também é improvável que se engaje firmemente na campanha.

A guinada bolsonarista de Nunes foi o que sepultou de vez a possível presença de ministros emedebistas na campanha dele, que chegou a ser cogitada. A avaliação é que participar de eventos geraria um mal-estar com o presidente Lula, que apoia Guilherme Boulos (PSOL).

Em setembro do ano passado, o presidente do partido, Baleia Rossi, disse ao podcast Política Real que contava com Renan, Jader e Tebet no palanque de Nunes.

"A Simone vai fazer campanha para o Ricardo, o Jader Filho vai fazer campanha para o Ricardo, o Renan Filho da mesma forma. O MDB, como um todo, está unido em torno do Ricardo", afirmou, na ocasião.

Procurado pelo Painel, Baleia diz que mais importante do que a participação em agendas de campanha é a parceria administrativa entre os ministros e a gestão Nunes.

"Houve uma sintonia total em diversos projetos", diz ele, que cita a parceria com a pasta dos Transportes na criação de faixa azul para motocicletas e com a das Cidades em projetos habitacionais como exemplos.