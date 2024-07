A ministra Cida Gonçalves (Mulheres) se reuniu na manhã deste sábado (20) com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tratar do projeto "Feminicídio Zero", que o ministério prepara para conscientizar a população sobre a violência de gênero. A iniciativa deverá ser lançada pela pasta em agosto, mês do enfrentamento à violência contra as mulheres.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves - Pedro Ladeira/Pedro Ladeira/Folhapress

Entre as ações do projeto que estão sendo estudadas pelo ministério estão a exibição de faixas com frases contra o feminicídio antes das partidas de futebol, além de frases estampadas nas camisetas dos próprios jogadores.

Cida Gonçalves também se reuniu recentemente com o presidente do Corinthians, Augusto Melo, para tratar do assunto. Vasco e Cruzeiro também deverão aderir à iniciativa. Outros times, como São Paulo, Internacional e Bahia, foram procurados e estão dialogando com a pasta.

A ministra também tratou do tema com os ministros André Fufuca (Esportes) e Margareth Menezes (Cultura).