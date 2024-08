São Paulo

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) decidiu trocar o líder de governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O deputado estadual Gilmaci Santos (Republicanos) assumirá o posto que atualmente é exercido por Jorge Wilson (Republicanos), conhecido como o Xerife do Consumidor.

Gilmaci Santos (Republicanos), deputado estadual, durante sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo - Mathilde Missioneiro-26.out.2019/Folhapress

A despeito de ter recebido críticas por dificuldades de articulação desde que assumiu a liderança, em janeiro de 2023, Wilson conseguiu encaminhar a aprovação do projeto prioritário da gestão estadual, a privatização da Sabesp.

Ele é candidato à Prefeitura de Guarulhos, segundo maior município do estado, e conta com o apoio do governador. No sábado (3), ao lado de Tarcísio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da convenção do Republicanos que oficializou a candidatura de Wilson, mas não discursou. O PL também tem um candidato na cidade, Lucas Sanches.