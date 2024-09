Aliados de Ricardo Nunes (MDB) passaram a preferir que Jair Bolsonaro (PL) não participe da campanha do prefeito no primeiro turno.

Eles dizem que a presença do ex-presidente não é necessária, mas ressalvam que não haverá negativa caso ele se ofereça para gravar programas de TV, por exemplo.

Ex-presidentes Jair Bolsonaro (PL) e prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, durante convenção partidária do MDB - Rafaela Araújo/Folhapress

A avaliação é que Nunes tem subido nas pesquisas com base no horário eleitoral de TV, na divulgação das ações de sua gestão e no apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Bolsonaro, assim, seria dispensável.

Pessoas próximas do prefeito acrescentam que o ex-presidente, além de atrair rejeição à candidatura de Nunes, não teria neste momento grande capacidade de somar votos. Grande parte da base bolsonarista está ignorando o ex-presidente e apoia Pablo Marçal (PRTB).