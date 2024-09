São Paulo

Aliados de Pablo Marçal (PRTB) avaliam que esta semana poderá ser uma provação para a campanha do influenciador e deverá trazer elementos importantes para a avaliação das tendências na disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Isso porque o próximo debate entre candidatos acontecerá somente no domingo (15), na TV Cultura. Como Marçal representa um partido nanico, ele não tem tempo de TV ou de rádio, e deverá aparecer somente em chave negativa durante os próximos dias, por meio das peças de seus concorrentes.

Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, durante caminhada no Jaguaré, na zona oeste da cidade - Bruno Santos-25.ago.2024/Folhapress

Neste domingo (8), por exemplo, a campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) levou à sua propaganda no horário nobre da TV uma série de acusações contra Marçal, incluindo sua condenação por furto qualificado em um caso de 2005 e ligações de seu partido com a facção criminosa PCC.

O vácuo televisivo do candidato do PRTB acontece em contexto de expectativa em relação à tendência de ascensão, estagnação ou queda de sua campanha.

Pesquisa Datafolha divulgada em 22 de agosto mostrou crescimento de sete pontos do influenciador, que chegou a 21%, empatado com Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, e Nunes, com 19%.

Duas semanas depois, na primeira pesquisa realizada após o início do horário eleitoral no rádio e TV, Marçal apareceu com 22%, ainda ao lado do deputado federal, estável em 23%, e do atual prefeito, com 22% também.