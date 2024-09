Filiados ao PSDB, pertencentes a diretórios zonais da capital, encaminharam à direção do partido dois pedidos de expulsão do apresentador José Luiz Datena, em razão da agressão cometida por ele contra o influenciador Pablo Marçal (PRTB) durante debate no domingo (15).

O candidato José Luiz Datena (PSDB) na saída de debate na TV Cultura, após agredir com uma cadeirada Pablo Marçal (PRTB) - Rubens Cavallari/Rubens Cavallari/Folhapress

Os pedidos são assinados por militantes de diretórios como Perus, Brasilândia, Casa Verde, Tatuapé, Jaraguá, Perdizes e Pinheiros. Eles em geral fazem oposição ao atual diretório municipal e são contrários à candidatura de Datena a prefeito.

"Tal atitude [a agressão] é inadmissível e fere gravemente os valores democráticos, de respeito e civilidade que fundamentam nosso partido", diz um dos pedidos, encaminhado por nove filiados às Executivas municipal, estadual e nacional do partido. Mais tucanos devem assinar o documento até o final do dia.

Outro pedido, do filiado Renan de Freitas Poli, do diretório zonal de Indianópolis, na zona sul, solicita que o caso seja analisado pela Comissão de Ética do partido.

"Somente com uma resposta clara e contundente de que não aceitamos esse tipo de comportamento poderemos preservar o legado de equilíbrio, urbanidade e compromisso com a justiça social que caracteriza a nossa trajetória política e a marca tucana", diz o pedido, que também defende a expulsão de Datena.

O candidato, no entanto, segue contando com apoio das instâncias partidárias, especialmente dos presidentes municipal, José Aníbal (que é seu vice) e nacional, Marconi Perillo.