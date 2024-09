Parte dos dirigentes do PT em Minas Gerais passou a defender internamente o voto útil na candidatura à reeleição do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), embora o partido tenha lançado o deputado Rogério Correia para o cargo.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) - Reprodução

A razão para isso é a subida de Noman nas pesquisas, No último Datafolha, ele aparece numericamente em segundo lugar, com 14%, quatro a mais do que no levantamento anterior. Já Correia marcou 8%. A liderança é de Mauro Tramonte (Republicanos), com 29%.

A justificativa para o voto útil é o fato de o atual prefeito não ser um político de direita e ter proximidade com o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Ele apoiou o petista no segundo turno em 2022.

Fuad, assim, seria a melhor chance de bater Tramonte, cuja vitória representaria a vitória da oposição ao atual presidente num dos principais colégios eleitorais do país.