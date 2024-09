Brasília

O PSB deve manter apoio à candidatura do deputado Elmar Nascimento (União-BA) à sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara mesmo se o alagoano transferir seu respaldo ao líder do Republicanos na Casa, Hugo Motta (PB).

Líder do União Brasil, deputado Elmar Nascimento (BA), em reunião de líderes com presidente Lula (PT) - Pedro Ladeira/Folhapress

Deputados do partido afirmam, sob reserva, que a decisão considera o acordo costurado em maio em Brasília, quando ficou acertado que o PSB comporia com Elmar em troca de apoio do União Brasil à reeleição do prefeito João Campos (PSB) em Recife.

Parlamentares também anteveem uma grande disputa pela presidência, caso se mantenha o atual cenário, com possibilidade de segundo turno. Atualmente, além de Elmar e Motta, os deputados Antonio Brito (PSD-BA) e Isnaldo Bulhões (MDB-AL) demonstraram intenção de suceder Lira na Câmara.

No entanto, com a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, e a entrada de Motta em seu lugar, União, PSD e MDB começaram a conversar sobre uma aliança e unificar as candidaturas de Elmar, Brito e Isnaldo para fazer frente a Motta.