O PT preparou uma cartilha para estimular seus candidatos na eleição municipal a defenderem a tarifa zero no transporte público. O tema foi elevado a bandeira programática do partido no ano passado.

Ônibus de Maricá (RJ) que circula com tarifa zero - Divulgação/Prefeitura de Maricá

"A tarifa zero traz benefícios como: diminuição de circulação de veículos, diminuição da poluição e aumento de arrecadação tributária, pois o dinheiro poupado pelas famílias se transforma em consumo de produtos e serviços, dando mais dinamismo às economias locais", diz a cartilha.

Atualmente 116 cidades brasileiras adotam o passe livre. O PT diz que historicamente tem relação com o tema, lembrando da tentativa da então prefeita de São Paulo Luiza Erundina, ainda nos anos 1990, de deixar de cobrar a passagem de ônibus.

Atualmente, um dos principais municípios do país a adotar o modelo é Maricá (RJ), governada pelo PT.

A cartilha recomenda aos candidatos que construam um "pacto social em torno da tarifa zero". Para custear o benefício, são citadas diversas fontes de financiamento, como vale transporte, parcelas do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) e parte das multas de trânsito.