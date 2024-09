O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do estado de São Paulo, Marcelo Branco, e o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, Reinaldo Iapequino, discutiram com o ministro Jader Filho (Cidades) a construção de cerca de 40 mil unidades habitacionais no estado.

Condomínios no entorno do Parque do Povo, em São Paulo - Rubens Cavallari/Folhapress

O encontro ocorreu na semana passada em Brasília. Na ocasião, a Caixa Econômica Federal apresentou uma lista com propostas para a construção de 29.125 unidades habitacionais, que teriam um aporte de mais de R$ 600 milhões do governo de São Paulo por meio do programa Casa Paulista.

Segundo participantes das conversas, os projetos estariam vinculados ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) e ao FDS (Fundo de Desenvolvimento Social).

Na negociação, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo teria sondado a possibilidade de parcelar o valor do aporte em três anos, até a conclusão das obras. A avaliação é que isso permitiria um melhor gerenciamento do orçamento e daria maior controle sobre o andamento dos projetos.

Em outra frente, o secretário, o presidente da CDHU e o ministro também discutiram a possibilidade de financiamento, através do programa Pró-Moradia, da Caixa, para a construção de cerca de 10 mil unidades pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano.