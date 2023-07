São Paulo

Embora a renda faça diferença na educação dos filhos, pais de classes sociais opostas consideram que o sucesso profissional depende de um bom professor. Por isso, valorizam menos recursos tecnológicos e mais a capacidade de quem ensina.

Apesar de ser uma unanimidade, independente da renda familiar, o papel do professor é maior para as famílias de maior poder aquisitivo.

Escola criada por moradores da vila Noiva do Cordeiro, em Minas Gerais - Alexandre Rezende - 20.jun.2023/Folhapress

Pesquisa conduzida pelo Instituto Livre Pra Escolher e o IDados mostra que 67% dos entrevistados que ganham mais de R$ 5 mil por mês concentram no professor a responsabilidade pelo sucesso de seus filhos. Entre as famílias de baixa renda, esse índice foi de 57,4%.

A pesquisa foi realizada no primeiro trimestre deste ano com mais de 1.800 pais e mães em todo o território nacional. Cerca de 22,6% das famílias disseram ter renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 10 mil e a maioria (77,4%) reportou ganhos de até R$ 5 mil.

A amostra foi feita com base no Censo do IBGE, segundo o qual os 25% mais ricos no país têm renda mensal média acima de R$ 5 mil, definida como linha de corte para a pesquisa.

Com Diego Felix