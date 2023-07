Eduardo Braga relatará Reforma Tributária, que deve ser votada no meio do segundo semestre

Brasília

O Senado Federal deve apreciar o projeto que altera a lei do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) em agosto e a Reforma Tributária deve ficar para o meio do segundo semestre, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça (11).

Para a mudança nas regras tributárias, a ideia é que o texto passe apenas pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) antes de ir para o plenário da Casa. Nos dois casos, o relator será o senador Eduardo Braga (MDB-AM).

"O que eu estimo é que possamos fazê-lo ao longo de dois meses e no meio do segundo semestre apreciar no Senado. Intuito é de promulgar a Reforma Tributária ainda esse ano, essa é nossa expectativa", disse Pacheco.

Senador Eduardo Braga (MDB-AM) em entrevista a jornalistas sobre a retomada do Minha Casa, Minha Vida, em Brasília (DF) - Agência Brasil

O presidente do Senado se reuniu no fim da manhã desta terça (11) com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad (PT), do Planejamento, Simone Tebet (MDB), e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), para discutir a pauta econômica no Congresso Nacional.

A intenção do Senado, prosseguiu Pacheco, é de não fatiar a Reforma Tributária e de fazer ajustes no texto recebido da Câmara dos Deputados.

"Concordamos com o mérito dele, ajustes podem ser feitos, mas temos senso de urgência, de importância e relevância e o Senado cuidará de aprová-la nos próximos meses", disse.

Já o projeto do Carf é mais urgente porque o governo federal precisa que ele seja aprovado para contar com seus impactos no projeto do Orçamento de 2024. A meta do Ministério da Fazenda é zerar o déficit primário no próximo ano.

"[Em relação ao] Carf estamos confiantes que será apreciado ainda em agosto", avaliou Haddad.

Isso é importante, segundo ele, para que o governo federal cumpra as promessas de campanha do presidente Lula (PT), citando como exemplos a "manutenção de patamar mínimo de investimento, recomposição do piso constitucional da saúde e da educação e resultado primário que almejamos para o ano que vem".