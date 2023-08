São Paulo

O secretário da Fazenda de São Paulo, Samuel Kinoshita, concedeu um regime especial para os comerciantes que vão trabalhar no The Town, megaevento de rock que ocorre no próximo mês.

Ao invés de emitirem as notas fiscais a cada compra registrada, os vendedores poderão emitir uma nota única nota, informando as operações feitas na noite anterior. Essa é uma forma de agilizar as vendas e diminuir as filas.

O governador Tarcísio de Freitas (esq.) com Roberto e Roberta Medina (idealizadores do The Town), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes - Divulgação/The Town

Pleito da organização do evento, o regime especial será colocado em teste para ser aplicado nos próximos festivais na capital paulista.

"Não será mais compra a compra", disse o secretário."Viabilizamos um regime especial em que será necessária a emissão de um único documento fiscal com as vendas realizadas no dia seguinte aos eventos."

O The Town ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro. Serão cinco dias de festival e a expectativa da organização é receber mais de 500 mil pessoas.

Com Diego Felix