São Paulo

O deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) pediu nesta segunda-feira (7) o afastamento do secretário da Educação, Renato Feder. Em ofício ao procurador-geral da Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, Emídio aponta conflito de interesse na pasta e o critica o anúncio de que São Paulo não vai utilizar livros didáticos impressos do Ministério da Educação.

Feder é sócio da offshore Dragon Gem LLC, dona de quase 30% da Multilaser. No final do ano passado, antes de ele tomar posse como secretário, o governo paulista fechou contratos de aproximadamente R$ 200 milhões com a Multilaser.

O caso é investigado pela Procuradoria-Geral de São Paulo e pelo Tribunal de Contas do Estado.

O governador, Tarcísio de Freitas (dir.), e o secretário de Educação, Renato Feder (esq.) - Flávio Florido/Seduc-SP

Em seu pedido, Emídio afirma que a conexão entre Feder e a Multilaser é grave e que o conflito de interesses ficou "acentuados pelos vultosos contratos".

Como mostrou a Folha, a gestão Tarcísio de Freitas abriu mão de participar do Programa Nacional do Livro Didático, no qual os livros são comprados com verbas do MEC, e decidiu que utilizaria apenas conteúdo digital a partir do 6° ano do ensino fundamental.

Com a forte reação negativa, o governo optou por usar apenas material impresso, porém produzido pela própria Secretaria da Educação.

Emídio diz que a renúncia de R$ 120 milhões do governo federal para comprar os livros é surpreendente e que a ação será "prejudicial ao processo educacional" dos alunos da rede pública.

Ele cita a ausência de consulta prévia aos profissionais da educação e professores sobre o novo material e lembra que muitos dos alunos da escola pública paulista não possuem recursos para o acesso ao material didático digital.

"A permanência do secretário de Educação no cargo durante o processo de investigação pode prejudicar a conclusão do trabalho do Ministério Público. As duas investigações sobre ele versam sobre temas sensíveis e merecem ser minunciosamente esclarecidas", disse Emídio à coluna.

O deputado pediu ao procurador-geral que aponte se o Ministério Público adotou ou avalia a possibilidade de adotar medidas judiciais pelo afastamento liminar de Feder até que os casos estejam esclarecidos.

Até o momento, a Secretaria da Educação não se manifestou.

Com Diego Felix