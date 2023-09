São Paulo

A CPI das Criptomoedas quer explicações do diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, sobre as relações da empresa com negócios fraudulentos, como os do Faraó do Bitcoin e da Braiscompany.

Nazar é sobrinho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e seu depoimento foi solicitado em junho pelo deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). A audiência está prevista para esta terça (12).

A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo - REUTERS

A Binance apareceu ligada a muitos casos de empresas investigadas por fraudes com criptomoedas.

Além do Faraó dos Bitcoin, a gigante virou figura central em investigações como a da Braiscompany, empresa que deixou de pagar seus investidores e jogou a culpa nos atrasos da Binance.

À época, a Binance negou qualquer tipo de bloqueio de contas e se colocou à disposição das autoridades para ajudar a solucionar o caso.

Há um mês, os donos da Braiscompany e outros 11 integrantes do esquema suspeito de crimes financeiros se tornaram réus por movimentação ilegal de R$ 2 bilhões nos últimos anos.

Nos últimos meses, a CPI fez uma ampla investigação contra empresas, lideranças e personalidades envolvidas com o mundo das criptomoedas.

Além de casos conhecidos que envolveram pessoas como Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins" —preso desde agosto de 2021 acusado de montar uma pirâmide utilizando bitcoins—, famosos como o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foram ouvidos recentemente na comissão.

Com Diego Felix