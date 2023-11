São Paulo

Os shoppings, normalmente, apostam em grandes redes para atrair público. O Shopping D, na Zona Norte de São Paulo, decidiu fechar contrato com o Poupatempo no ano passado e os resultados mostram que o atendimento para serviços públicos turbinou em 35% o fluxo total de clientes.

Poupatempo da Praça da Sé, em São Paulo - 13.nov.2010-André Vicente/Folhapress

De janeiro a agosto, as vendas totais no shopping subiram 10% e as no segmento de alimentação cresceram em média quase 40% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Parte desse desempenho se deve ao mix de lojas e de serviços, como o Poupatempo. Já são dez novas marcas e outras oito estão em negociação.

Uma pesquisa da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) mostra que três em cada quatro paulistanos gostam de ir ao shopping para fazer várias coisas. Além das compras, apreciam fazer reparos e pequenos serviços e até acertar pendências.

Com Paulo Ricardo Martins e Stéfanie Rigamonti