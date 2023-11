Brasília

O presidente do McDonald´s na América Latina e Caribe, Rogério Barreira, afirmou que Méqui Friday nunca foi tão feliz. "Foi a maior da história", disse à coluna.

A empresa não revela as vendas, mas diz que superaram em dez vezes as realizadas pelo McDelivery na Black Friday do ano passado.

Loja do McDonald's na avenida Paulista, em São Paulo - 06.jul.2023-Zanone Fraissat/Folhapress

As ofertas via aplicativo foram o grande motor desse desempenho, segundo Barreira.

"Isso atraiu ainda mais consumidores ao nosso aplicativo, que foi o mais baixado na categoria 'Food & Drinks’ no dia 24 de novembro, segundo dados da data.ai, e contou com o acesso de mais de 1 milhão de clientes no mesmo dia", disse à coluna.

Com o resultado, a data de promoções se tornou o evento mais digital e multicanal da marca, com oportunidades de descontos e acúmulo de pontos no Meu Méqui, novo programa de fidelidade da empresa.

Com Paulo Ricardo Martins