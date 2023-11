Brasília

A vice-ministra do Petróleo e Energia da Noruega, Astrid Bergmål, chega ao Brasil nesta semana para uma série de reuniões com representantes do governo Lula. Assessores no Planalto afirmam que ambos os governos estão empenhados em ampliar investimentos.

Bergmål se reunirá com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Ciência e Tecnologia, Rodrigo Rollemberg. Também tem reuniões com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Pereira da Cruz; e com o secretário do Ministério das Relações Exteriores, André Corrêa do Lago.

Floresta amazônica: Noruega retoma doações para o fundo de proteção e quer ampliar investimentos privados no Brasil - 20.out.2023-Getty Images

Durante o governo de Jair Bolsonaro, a Noruega, principal doador do Fundo Amazônia, cancelou aportes devido a retrocessos na agenda socioambiental ao longo de seu mandato.

As doações foram retomadas após a eleição de Lula.

Apesar da paralisia no Fundo Amazônia, na gestão Bolsonaro, empresas norueguesas destinaram recursos a projetos ligados à transição energética e à energia limpa.

De acordo com relatório divulgado em outubro pelo Consulado da Noruega, as companhias norueguesas no Brasil atingiram um novo recorde no biênio 2021-2022.

Somados, os aportes atingiram a marca de US$ 7,3 bilhões nesse período. Um dos destaques foi o valor investido em energias renováveis, que representou 16% do montante total, o equivalente a um crescimento de seis vezes em comparação a 2019-2020.

É nessa frente que a Noruega quer avançar.

Com Diego Felix